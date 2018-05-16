Paylaşılamayan köpek: ‘Marley’ için eski sevgililer mahkemelik oldu

Eskişehir’de bir üniversite öğrencisi, eski kız arkadaşını köpeğini alıkoyduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ezgi Bölükbaşı, Golden Retriever cinsi üç buçuk yaşındaki ‘Marley’ isimli köpeğini sahiplendirmek isterken Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru’yla tanıştı.

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İki bir süre sonra sevgili oldu. Ancak altı ay önce ayrıldılar. Baçaru, eski sevgilisi hakkında Eskişehir 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın ilk duruşması, 25 Mayıs’ta yapılacak.

Baçaru şunları söyledi: “Geçen yıl nisan ayında ben bir köpek sahiplenmiştim. Köpeği sahiplendiğim kişiyle bir süre sonra duygusal ilişkimiz başladı ve bir süre sonra aynı evde yaşadık. Sonra ayrıldık ve köpeğimi alıkoydu.”

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‘Ayrılmamı hazmedemedi’

Ezgi Bölükbaşı ise köpeği sahiplenmesi için eski sevgilisine vermediğini belirterek Baçaru’nun ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.

Bölükbaşı şunları anlattı: “Telefonla rahatsız etti, evime istemim dışında geldi. Bununla ilgili savcılıkta koruma kararı çıkarttım. Daha sonra köpeğini çaldığım iddiasıyla beni polise hırsızlık suçundan şikayet etti. Ancak köpek benim. Şahitlerim var. Onun aşılarını, kısırlaştırmasını ben yaptım. Bu nedenle hırsızlık konusundaki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı. Ceza davası açtıramayınca şimdi de bu davayı açtı. Ben Marley’i çok seviyorum. Çevremdekiler benim ona ne kadar bağlı olduğumu çok iyi bilir. Köpeğe küçüklüğünden beri ben bakmaktayım. Köpeğime para verip özel eğitim dahi aldırdım, köpek halen bendedir. Osman’ın bana açtığı bu dava, hayvan sevgisiyle açılmış bir dava değil.”

Bölükbaşı, eski sevgilisinin de bir kedisi ve bir köpeği olduğunu, ayrıldıktan sonra bile bir süre iki hayvana kendisinin baktığını belirterek “Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet etmiştir, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.