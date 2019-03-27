Paul McCartney’nin edebiyat defteri 46 bin 800 sterline satıldı

Britanya’nın ünlü müzik grubu Beatles’ın kariyerine tek başına devam eden üyesi Paul McCartney’nin lisede edebiyat derslerinde kullandığı defter açık artırmada 46 bin 800 sterline (yaklaşık 334 bin lira) sterline alıcı buldu.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre açık artırmayı düzenleyen Omega Auctions adlı müzayede evinin direktörü Karen Fairweather, “İki hayranı defteri satın almak için birbiriyle yarıştı. 15 dakika süreyle teklif verdiler. Daha önce bu kadar uzun süren bir satışa tanık olmamıştık” dedi. Fairweather, Liverpool kentinde yaşayan bir ailenin satışa sunduğu defterin tahmin edilenden 10 kat yüksek bir rakama satıldığının altını çizdi.

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Telefonla müzayedeye katılarak defteri satın alan McCartney hayranının adı açıklanmadı.

76 yaşındaki McCartney’nin Liverpool kentinde, lisede öğrenciyken kullandığı defterde kompozisyonlar, ders notları ve öğretmenin yazdığı notlar yer alıyor.