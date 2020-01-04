Patti Smith’ten Greta’ya şiirli doğum günü kutlaması

Amerikalı müzisyen ve şair Patti Smith, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in 17’nci yaşını onun için yazdığı bir şiirle kutladı.

Greta Thunberg (solda) ve Patti Smith. Fotoğraflar: Instagram ve Reuters

2018 yılının ağustos ayında başlattığı iklim krizine dikkat çeken protestolarıyla dünya çapında tanınan ve 2019’da Time dergisi tarafından ‘yılın kişisi’ seçilen Greta Thunberg dün 17’nci yaşını kutladı. Genç aktiviste sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı.

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Aralarında en özel olan doğum günü kutlaması ise Patti Smith’e aitti. Smith Instagram hesabından yaptığı paylaşımda doğum gününü Greta’ya özel yazdığı bir şiirle kutladı.

Greta, cuma gününe denk gelen 17’nci yaşını yine eylem yaparak kutladı. İsveç Parlamentosu önünde çektirdiği fotoğrafı ‘okul grevi, 72 hafta notuyla’ Twitter hesabından paylaştı. Genç aktivist eylemlerini ‘gelecek için cuma’ sloganıyla başlatmıştı.