Patronların yargılanmadığı Torun Center davasında 22.5 yıla kadar hapis istemi

Mecidiyeköy’de Torun Center inşaatında 10 işçinin asansörün boşluğa düşmesiyle can verdiği faciaya ilişkin davada savcılık dokuz sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan ayrı ayrı üç yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

16 sanığın ise şüpheden uzak somut delil bulunmadığından beraati talep edildi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı Ömer Karakaya esasa ilişkin mütalaasında asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız ve inşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı’nın bilirkişi raporu doğrultusunda tali kusurlu olduklarını kaydetti.

Diğer 16 sanık ise kazada kusursuz bulundu.

‘Olay öncesi benzer kazalar yaşandı’

Facianın ‘iş kazası’ diye nitelendiği mütaalada şu ifadeler kullanıldı. “Sorumluların, meydana gelen kazaların önceden önlenmesi konusunda ciddi çalışma içerisinde olmadıkları, asansörlerde sık sık arıza ve kazaların meydana geldiği, olaydan önceki tarihlerde de birçok arıza meydana geldiği, bu süreçte Torunlar GYO çalışanlarıyla GEDA MAJÖR çalışanları arasında arızalar ve bunların giderilmesi konusunda e-posta yazışmalarının bulunduğu, olay öncesinde benzer kazanın yaşandığı, sanıkların ön gördüğü neticeyi istememelerine rağmen neticenin meydana geldiği…”

Mütalaada sorumluluğu bulanan dokuz sanığın, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan ayrı ayrı üç yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 16 sanık hakkında ise şüpheden uzak somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talep edildi.

Duruşma 11 Mayıs’a ertelendi.

Patronlara takipsizlik verilmişti

10 işçinin can verdiği faciaya ilişkin soruşturmada Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Torun, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun, Torunlar GYO Muhasebe Müdürü Lütfü Vardı, Torunlar İnşaat Satın Alma Müdürü Abdülvahit Kaplan, Torun Center Proje Koordinatörü Tuncel Akarçay, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Haluk Okur’un yanısıra Bektaş Ateş ve Özmen Özmenoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.