Patronları bir gece makineleri alıp kayıplara karıştı; tazminat ve maaş alamayan 80 işçi ortada kaldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir tekstil firmasının sahibi işyerindeki makinaları alarak kayıplara karıştı. Tazminatlarını ve maaşlarını alamayan 80 işçi dolandırıldıklarını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir iş merkezinin üçüncü katında bulunan tekstil firmasının sahibinin geçen hafta sonu iş makinelerini alıp kayıplara ortadan yok oldu. Tazminatlarını ve maaşlarını alamayan 80 işçi dolandırıldıklarını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İşyerinin önünde açıklama yapan işçiler adına konuşan Şükrü Akdemir şunları söyledi: “Geçen hafta çarşamba günü çalışıyorduk. Öğleden sonra bize ‘Arkadaşlar iş bitti, paydos. Pazartesi günü işbaşı’ dendi. Evimize gittik. Pazartesi sabahı geldik, kapı kapalı. Herkes birbirine bakakaldı. Kapıdaki bekçiye sorduk. Gece kamyon çekmiş, makineleri almış. İşverenimize ulaşmaya çalıştık. Dolaylı yoldan kendisine ulaştık. Pazartesi günü gelip tazminatlarımız ve alacaklarımızla ilgili bize bilgi vereceğini söyledi. Ama kendisi daha sonra hastalığını bahane ederek gelmedi. Onu da mesaj atarak söyledi. Bunun üzerine biz bugün gidip, hukuki yollardan ihtarnamemizi çektik.”

18 yıllık tazminatı olduğunu belirten Akdemir, kendisi gibi tüm arkadaşlarının mağdur olduğunun altını çizdi ve işverenin insafa gelerek tazminatları ödemesini istedi.