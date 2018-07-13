Patron ödemedi, 90 bin lira ceza gazetecinin üstüne kaldı: Hapse girmem gerekecek

Gazeteci Hakan Güleseven, Yurt gazetesinde sorumlu yazıişleri müdürü olduğu dönemde gazeteye ve kendisine verilen para cezalarının ödenmemesi nedeniyle 12 yıl hapisle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yazarı olduğu gazete.red’de açıklama yayınlayan Gülseven, müdürlük görevi süresince bazı haberler nedeniyle açılan davalardan ağır para cezaları çıktığını dile getirdi.

Reklam

“Türkiye medya tarihinde bir ilki yaşıyoruz: Gazetenin aldığı cezalar, işi sadece gazeteyi yargı karşısında temsil etmek olan sorumlu müdürün sırtına yıkılıyor” diyen Gülseven, basın patronlarının bu cezaları ödemeyi şeref ve haysiyet sorunu olarak gördüğünü aktardı.

Gülseven, Yurt gazetesinin patronu CHP’li eski milletvekili Durdu Özbolat’ın gazetenin aldığı cezayı kendisinin sırtına yıktığını belirterek Bolat’ın basın patronlarınınki gibi bir sorununun olmadığını anlamış bulunduğunu ifade etti.

Reklam

Özbolat’ın sadece bir gazete patronu olmadığını, vekillik yaptığını ve partide üst düzey görev aldığını dile getiren Gülseven, CHP’nin Özbolat’a kefil olduklarının söylenebileceğini, CHP’nin bu kişiye alacağı tutumun da partinin niteliği hakkında fikir verebileceğini kaydetti.

Gazetecilerin hakkını vermedi

Gülseven, şöyle devam etti: “Durdu Özbolat’la ilgili sorun sadece şahsımla sınırlı değildir. Yurt Gazetesi’nde çalışan –aralarında benim de bulunduğum- pek çok gazetecinin emeği gasp edilmiş, maaşları ve yasal hakları ödenmemiştir. Dahası, gazete hakkında açılan davaları takip eden avukatlara Durdu Özbolat tarafından davalardan el çektirilmiş, davalar takip edilmemiş, mahkeme harçları bile benim ve diğer davalı çalışanların üzerine bırakılmıştır. Hal böyleyken, yine Yurt Gazetesi’nde, yazdığım bir köşe yazısı dolayısıyla açılan bir dava, takip edilmediği için cezayla sonuçlandı. Gazete patronu para cezasını -alacaklarıma mahsuben bile- ödemediği için geçen ay hapse atıldım. Öğrencilik yıllarımda ODTÜ’de birlikte mücadele yürüttüğüm arkadaşlarım dayanışma göstererek 7 bin liralık bu cezayı aralarında toplayıp yatırdıkları için serbest bırakıldım.”

‘Hapse girmem gerekecek’

Şimdi üzerine yüklenen 90 bin liralık cezanın eş-dost tarafından ödenemeyecek kadar fazla olduğunu aktaran Gülseven, “Hapse girmem gerekecek. Zor günler gördük, bu zorluğu da aşarız. Lakin vurgulamak isterim ki, bunun utancı, mevcut ceberut düzenin olduğu kadar, düzenle işbirliği halinde hapse girmeme yol açan CHP’li sermayedar Durdu Özbolat’ın üzerindedir” diye konuştu.

Gülseven, CHP’ye ve okurlara da çağrı yaptı: “CHP aynı utanca ortak olmak istemiyorsa, bu şahısla olan ilişkisini değerlendirmelidir. Yine aynı biçimde, burada adını söz konusu şahısla yan yana anmaktan hicap duyacağım ve bu şahsın bulaştığı kimi sol kurum ve kitle örgütlerini Durdu Özbolat’la ilişiklerine son vermeye ve bunu ilan etmeye çağırıyorum. Son olarak, tüm duyarlı vatandaşları, Yurt Gazetesi’ni ve internet sitesini boykot etmeye davet ediyorum.”