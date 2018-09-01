Patron çıldırdı: 6.55’lik dolar, Halkbank’ın sitesinde 3.72’den işlem gördü

Dün gece 23.32 sıralarında Halkbank’ın internet sitesinde dolar kuru 3.72, avro kuru ise 4.32 olarak gösterildi.

Sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları, Halkbank’ın gösterdiği düşük kurlardan döviz alımı yaptığını iddia etti.

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Halkbank’ın, doları 3,72’den satıldığını gösterdiği sırada gerçek kur 6,55’di. 4,32’den gösterilen avro ise 7,62’den işlem görüyor. Anlam verilemeyen kur farkının sitede gösterilmesinden bir süre sonra halkbank.com.tr‘ye erişim sağlanamadı. Öte yandan bankanın müşteri hizmetlerine de kısa bir süre ulaşılamadı.

Bu sırada sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları bu kurlar üzerinden dolar ve avro satın aldıklarını iddia etti. Döviz satın aldığını iddia edenler arasında işlem dekontunu paylaşanlar da oldu.

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İlerleyen saatlerde Halkbank’ın kurumsal Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle dendi: “Döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı üçüncü parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtları işlem yapılabilmiştir.”

Banka, bu sırada düşük kur üzerinden yapılan alım-satım işlemlerine de müdahale ettiğini savundu şu sözlerle savundu: “Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve bankamızın zaararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir.”