Patrick Stewart’tan eve kapananlara her gün bir Shakespeare sonesi

Oyuncu Patrick Stewart her gün sakinleştirici sesiyle bir Shakespeare sonesi okuyarak corona salgını nedeniyle eve kapananların stresini azaltmak için payına düşeni yapıyor.

Fotoğraf :Reuters

‘Star Trek’ serisinin yıldızı Stewart üç gün önce instagram hesabından William Shakespeare’in 116’ncı sonesini okuduğu videoyu paylaştı. Royal Shakespeare Company’de uzun yıllar sahneye çıkan oyuncu geri dönüşlerden çok memnun olduğunu söyleyerek devam etme kararı aldı. Birinci soneden okuma yapmaya başlayan Sir Patrick Stewart videonun altına şunları yazdı: 1940’lı yıllarda ben çocukken annem önüme mevye dilimleyip (çok az meyvemiz olurudu) koyardı. Ve bana günde bir dilim elma doktoru uzak tutar derdi. Şimdi de günde bir sone doktoru uzak tutar. Başlıyoruz Sone 1…

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Dün de iki numaralı soneyi okuyan Stewart’ın Shakespeare’in 154 sonesinin tamamını okuyup okumayacağı ya da buna ihtiyaç olup olmayacağı merak konusu.