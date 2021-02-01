Patolojiye ‘standart kargo’ olarak gönderilen dalağı kaybolan hasta suç duyurusunda bulundu

Yalova’da, dalak büyümesi teşhisi konarak ameliyat edilen Ahmet Kıral’ın (55) dalağı, patoloji için İstanbul’daki bir hastaneye gönderildiği sırada kayboldu. Dalağın ‘standart kargo‘ ibaresiyle gönderildiğini öğrenince hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kıral, soruyor: “Dalağım nerede?”

Fotoğraf: DHA

Ahmet Kıral, karın ağrısı şikayetiyle Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral’a, dalak büyümesi teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım’da ameliyat olan Kıral’ın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul’a patoloji servisine gönderildi. Kıral da ameliyattan iki gün sonra taburcu edilip evine dönerken, test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.

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15 günlük sürenin geçmesine rağmen test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sonuç çıkmayınca Kıral’ın oğlu Ünal Kıral, durumdan şüphelendi ve sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri Ünal Kıral’ı telefonla arayarak, gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

Ünal Kıral, yaptığı araştırma sonucu kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı. Kargo paketinin fotoğrafını inceleyen Ünal Kıral, kargo barkodu üzerinde ‘standart kargo’ ibaresini gördü. Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken bir organın sıradan bir kargo şirketiyle ‘standart kargo’ adı altında gönderildiğini öğrenen Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile birlikte avukat Musap Nayman aracılığıyla hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hasta Kıral dalağının nerede olduğunu sorarak “Karton kutu içerisine koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış” dedi.

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Yalova başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Nayman şunları söyledi: “Paketin kargo şubesindeki fotoğraflarına ulaştık ve suç duyurumuzu yaptık. Tazminat davası süreci de devam etmektedir. Bu olaydan dolayı müvekkilimde maddi ve manevi zarar meydana gelmiştir. Hastalığı bu nedenle tespit edilememiştir. Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili üç aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını; hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz.”