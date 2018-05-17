Diken

Yaramazlara biraz batar!

Patlayan elektronik sigara ölüme neden oldu: Kopan parçalar kafatasına saplandı

 

ABD’de 38 yaşındaki Tallmadge D’Elia patlayan elektronik sigarasından kopan parçaların kafatasına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

BBC Türkçe’nin haberine göre, D’Elia’ya yapılan otopside, vücudunun yüzde 80’inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı.

Reklam

D’Elia’nın bedeni evinin yanan yatak odasında itfaiyeciler tarafından bulundu. Ölümün, ABD’de elektronik sigara kaynaklı kayıtlara geçen ilk can kaybı olduğu sanılıyor.

Adli tıp uzmanları, D’Elia’nın ölüm nedeninin kafatasına isabet eden parçalar olduğunu tespit etti. Otopsiye göre, kafatasında eletronik sigaranın iki parçası bulundu.

Reklam

Elektronik sigaranın Smok-E Mountain şirketi tarafından imal edildiği belirtildi.

Bir araştırmaya göre elektronik sigara daha az zararlı

Elektronik sigaralar da işe yaramıyor


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...