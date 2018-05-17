Patlayan elektronik sigara ölüme neden oldu: Kopan parçalar kafatasına saplandı

ABD’de 38 yaşındaki Tallmadge D’Elia patlayan elektronik sigarasından kopan parçaların kafatasına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, D’Elia’ya yapılan otopside, vücudunun yüzde 80’inin yanmasıyla sonuçlanan yangına da patlayan elektronik sigaranın sebep olduğu sonucuna varıldı.

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D’Elia’nın bedeni evinin yanan yatak odasında itfaiyeciler tarafından bulundu. Ölümün, ABD’de elektronik sigara kaynaklı kayıtlara geçen ilk can kaybı olduğu sanılıyor.

Adli tıp uzmanları, D’Elia’nın ölüm nedeninin kafatasına isabet eden parçalar olduğunu tespit etti. Otopsiye göre, kafatasında eletronik sigaranın iki parçası bulundu.

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Elektronik sigaranın Smok-E Mountain şirketi tarafından imal edildiği belirtildi.