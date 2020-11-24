Patileri kesilen Pamuk’la ilgili soruşturma: Üç gözaltı; üçü de serbest

Samsun’un Havza ilçesinde ‘Pamuk’ isimli köpeğin patilerinin kesilmesiyle üç kişi gözaltına alındı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere üçü de serbest bıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

17 Kasım’da yaralı bulunan Pamuk, Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

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AA’nın haberine göre Havza başsavcılığınca, Memduhiye Mahallesi’nde ön bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alınan köpekle ilgili açılan soruşturma kapsamında üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri savcılığa verdiği ifadenin ardından, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önce tüfekle vurulmuş

Soruşturma kapsamında, Pamuk isimli köpeğin, şüphelilerden biri tarafından tavuklarına zarar veriyor diye tüfekle vurulduğu, ağır yaralanan köpeğin patilerinin bu nedenle bir başka şüpheli tarafından yardım amacıyla kesildiği belirlendi.

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Samsun’da Pamuk’un tedavisini yürüten veteriner hekim Mustafa Kanat, tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdüğünü ve köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Tedavisi Ankara’da devam edecek

Pamuk’un iyileşmesinin zaman alacağını ve bundan sonraki sürecin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından yürütüleceğini belirten Kanat, “Köpeğin genel durumu iyi. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Psikolojik olarak da bize alıştı. Bu süreci iyi atlattı. Pamuk, yediemin olarak HAYTAP’a teslim edilecek ve bundan sonraki süreç Ankara’da devam edecek.”

HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep de Pamuk’un bundan sonraki tedavi ve bakım sürecinin HAYTAP’a ait Ankara’daki klinikte yapılacağını söyledi.