Patileri kesilen Pamuk hayati tehlikeyi atlattı: Tekerlekli yürüteç yapılacak

Samsun’un Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan Pamuk hayati tehlikeyi atlattı. Veteriner hekim Mustafa Kanat “Pamuk güçlü bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize” dedi.

Fotoğraflar: DHA

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi’nde yaralı yavru köpek bulanlar, fotoğraflarını çekip sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği’ne göndermişti. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş Pamuk adlı köpeği Samsun’a götürmüştü.

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Özel bir klininikte cerrahi operasyon geçiren ve tedavisi devam eden Pamuk takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek.

Veteriner hekim Mustafa Kanat şu bilgileri verdi “Pamuk’un ön uzuvlarının olduğu kısma bir tekerlekli sandalye yapılarak kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebileceğini öngörüyorum ben. Pamuk’un durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi başına yiyip içmeye başladı. Pazar günü tekrar kan tahlilleri yapılacak, eğer sonuçlar iyi çıkarsa hafta içi yeniden bir ameliyat olacak. Bu ameliyatta geriye kalan kemik dokuları uzaklaştırılacak.”

Pamuk’un zorlu bir süreci aşarak bugüne geldiğini söyleyen Kanat, şöyle devam etti: “Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize. Çünkü hiçbir profesyonel destek almadan kopan uzuvlarıyla birlikte hayatta kalmayı başarmış bir köpek. Bu gibi vahşi olayların bir karşılığı olması için inşallah bir an önce Hayvan Hakları Yasası çıkar.”