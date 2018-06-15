Patileri kesilen köpek için kritik günler: Doktor baltaya işaret etti

Sakarya’da patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği tedavi eden veteriner hekim, kesiklere bakıldığında bunun bir insan tarafından baltayla yapılmış olabileceğini söyledi.

Sapanca ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün bir aylık yavru köpek can çekişirken bulunmuştu. Dört bacağı ve kuyruğu kesik olan köpek, önce veterinere götürülmüş, buradan da İstanbul’daki hayvan hastanesine sevk edilmişti.

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‘Gördüklerimizin en kötüsü’

Ataşehir’deki hastanede köpeği ameliyat edecek olan veteriner Bertuğ Çiftçi, muayenenin ardından köpeğin ayaklarındaki bandajın alındığını, ağrı kesici antibiyotik ve serum kullanıldığını söyledi.

Çiftçi, hayvanın yemek yemeye başladığını, bunun hayvan için iyi bir gelişme olduğunu belirterek köpek için 15 günlük kritik bir süreç bulunduğunu, öncelik hayvanın hayatta kalmasının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

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Veteriner, durumu şöyle özetledi: “Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan, travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet had safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık. Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız.”

‘Balta olabilir’

Çiftçi, köpeğin ameliyata girebilecek durumda olduğunu belirterek “Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor” dedi.

‘İş makinesi ezdi’

Köpeği bulan Nuray Ersoy ise şunları söyledi: “Bebek orman yolunda besleme noktalarımdan birinde kardeşleriyle yaşıyordu. Rutin beslemeye gittiğimde yol kenarında otların içinde bu şekilde yatarken buldum. Dört patisi, kuyruğu kopmuş hareketsiz yatıyor, annesi de yaralarını yalıyordu. Şok halinde veterinere gittik. Aklımıza ilk gelen bunu bir insanın yaptığı yönünde oldu. Çünkü araç ezse sadece patileri mi kopardı? Başka yabani bir hayvan sadece patilerini mi koparırdı? ‘Hayır’ dedik; ‘İnsan yaptı.’ Travma geçirdik. Suç duyurusu için jandarmaya gittik. Jandarmayla birlikte olay yerine gittiğimizde orada oturan bir çiftle karşılaştık. Durumu anlattık ve onlardan şu bilgiyi aldık… ‘Bugün burada iş makinesi çalıştı’ dediler. Hemen bebeği bulduğumuz noktayı jandarmayla inceledik, yol kenarındaki otlar muntazam bir şekilde kesilmiş ve bazı yerlerde de toprak yığınları gördük. Yani kuvvetli ihtimal iş makinesi bebeğin patilerini biçti. Bunu bir insanın yapmaması içimizi biraz rahatlatırken, bebeğin kaderinin bu kadar acı olması hala kalbimizi çok acıtıyor. Sohayko derneğinin himayesinde şu an İstanbul Hayvan Hastanesi’nde.”