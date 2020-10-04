Patatesin maliyeti 90, tarla satış fiyatı 65 kuruş: Üretim alanı daralabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patatesin kilosunun satış fiyatının maliyetinden 35 kuruş az olduğunu belirterek üreticilerin mağdur olduğunu ifade etti.

Patates markette 1.25-1.50 TL bandında satılıyor. (Fotoğraf: DHA)

Yazılı açıklama yayınlayan Bayraktar, patatesinin kilosunun maliyetinin 90 kuruş, tarla satış fiyatının ise 65 kuruş olduğunu belirterek, birçok işyerinin tam kapasite çalışmamasının ve ihracat kısıtlamasının pazarlama sorununa yol açtığını dile getirdi.

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Bayraktar, pazarlamada yaşanan sorunlar devam ederken rekoltenin 5 milyon 200 bin ton olmasının beklenmesinin sorunu daha da derinleştirdiğini belirterek, rekoltenin 2003 yılından bu yana ilk kez 5 milyon tonun üzerine çıktığını aktardı.

Bayraktar, düşük fiyatlar nedeniyle kışlık patates hasatının buruk başladığını belirterek üreticinin yeterli gelir elde edememesi nedeniyle ekim alanlarının daralabileceğine dikkat çekti.

‘Devlet alım yapsın’

Bayraktar, yeni pazarlar bulunması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

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*Türkşeker, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri acilen piyasaya girmeli, doğrudan üreticiden maliyeti kurtaracak bir fiyatla alım yapmalıdır.

*Patates ihracatına destek verilerek artan üretim ihracata yönlendirilmeli, yeni pazarlar bulunmalıdır.

*Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlar tarafından alımlar artırılmalı, menülerde patatese daha fazla yer verilmelidir. Belediyelerce patates alımı yapılarak sosyal yardımlar kapsamında dağıtılan ürünlere patates de eklenmelidir.

Girdi yükü hafifletilmeli

*Başta elektrik fiyatları olmak üzere üreticilerimizin üzerindeki girdi yükü hafifletilmeli, elektrik faturalarının tahsilatı hasat döneminde yapılmalıdır.

*Üreticilerimizin tüm bankalara olan borçlar uzun vadeli yapılandırılmalıdır. Doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının kararnamede belirtildiği gibi sadece hasar oranı kadar olan kısmı değil tamamının ertelenmesi sağlanmalıdır.