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Yaramazlara biraz batar!

Patates ve soğanın ihracatına izin şartı

Ticaret Bakanlığı, patates ve kuru soğanın ihracına kısıtlama getirdi.

Bakanlığın ‘İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ’indeki değişiklik bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre kuru soğan 25, tohumluk hariç patates ise 26’ncı sıradan ihracatı yasak ya da izne bağlı kalemler arasına girdi.

Sözkonusu tebliğde birçok kalemin ihracatına kısıtlama ve yasak getiriliyor. Bunların arasında doğadan toplanan çiçek tohumları, kültür varlıkları, datça hurması, gübre, Ankara keçisi ve yarış atları gibi 36 kalem bulunuyor.

Bunlardan bazılarının ihracatı tamamen yasakken, bazıları ön izne bağlı.

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Patates ve kuru soğan hakkında alınan kararın yasal dayanağı olarak da bakanlığın yıllar önce yayınlanan İhracat Rejimi Kararı gösterildi. Karar, bakanlığa ihracatı düzenleme ve kısıtlama yetkisi veriyor.

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