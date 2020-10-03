Patara’da 2 bin 400 yıllık mutfak, Hakkari’de üç odalı kaya mezarı bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’ndeki kazılarda 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen ‘mutfak’ ve ‘kadın odası’ bulundu.

Fotoğraflar: AA

Mutfak, yerleşim yerlerinin yoğun olduğu Tepecik bölgesindeki kazılarda günışığına çıkarıldı.

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AA muhabirine konuşan kazı başkan yardımcısı Doç. Dr. Erkan Dündar, Patara’daki Tepecik yerleşiminin antik kentin en erken buluntu ve mimari yapılarının bulunduğu alan olduğunu söyledi.

Buradaki kazılar sayesinde Likya Birliği döneminde insanların konut yaşamlarına ilişkin bilgilere ulaştıklarını vurgulayan Dündar, Tepecik’te konut yapılarının yanı sıra bir askeri garnizonun da olduğunu, Büyük İskender’in buradan geçtiğini anlattı.

‘Yağ, ezme kapları, ayna…‘

Bir evde buldukları mutfağın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Dündar şöyle konuştu: “Mutfağa ait eşyaları toplu halde bulduk. Ezme kapları, depolama kapları, yağ kapları, güveçler ve çok önemsediğimiz bir saç ayağı bulduk. Mutfak o dönemki yaşantıya ait bize önemli bilgiler verdi. Kazılarda bir kadın odası da bulduk. Dokuma tezgahı ağırlıkları, kadına ait ufak tefek eşyalar, ayna, süs ve koku kapları bulduk.”

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Kral mezarı

Hakkari’de ise akademisyenlerce yürütülen arazi çalışmaları sırasında Urartu dönemine ait üç odalı kaya mezarı bulundu.

Kentteki biyo çeşitliliğin kayıt altına alınması ve tarihi yapıların ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yürüten Hakkari Üniversitesi akademisyenleri, Akkuş köyü Çetintaş mezrasında kaya mezarlarını tespit etti.

Ekipte yer alan Ömer Tanyürek şunları söyledi: “Çok odadan oluştuğu için buna kral mezarı diyebiliriz. Urartuların çıkış dönemine ait bir kaya mezarı. Yüzey araştırması sonucunda yapılış itibarıyla bölgedeki en eski kaya mezarı olduğunu söyleyebiliriz.”

Kilit aksamından mezarın erken dönemlere ait olduğunun anlaşıldığını ve bölgenin eski adının Hergöl olarak bilindiğini dile getiren Tanyürek, “Burayı da Hergöl Kaya Mezarı olarak yayınladık. Koruma altına alınırsa kültürel mirasımızı daha uzun yıllara taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.