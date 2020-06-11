Patara için yazılacak mektuplar kitapta toplanacak

Bu yılın ‘Patara Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle antik kent için bir kitap projesi hazırlandı. İsteyenlerin el yazısıyla yazacağı mektuplar arasından seçilecek olanlar yıl sonunda yayınlanacak kitapta toplanacak. Görenler hislerini, görmeyenler ise hayalindeki Patara’yı anlatacak.

Fotoğraf: kulturportali.gov.tr

Antalya’daki antik kentin kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık projeyi şöyle anlattı: “Özellikle toplumun büyük kesiminin mektup yazmayı unuttuğunu fark ediyorum. Ve bu beni çok üzüyor. İnsanlar arasındaki iletişimin çok donuk, özensiz ve dijital ortamda gerçekleştiğine tanık oluyorum. Bu güzel geleneği yeniden canlandırmak çok heyecan verici olacak. Patara’yı gördüklerinde neler hissettiklerini anlatmak isteyenler ya da kenti görmemiş ama hayallerindeki Patara’yı ifade etmek isteyenler bize mektuplarını yollayabilir.”

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Patara’ya yazılacak mektupların her birini tek tek okuyacağını ve özellikle el yazısıyla yazılmasını istediğini belirten Işık, “Çünkü el yazısı insanın karakterini ve duygularını anlatır. El yazısı onun için özeldir, kıymetlidir. Kişiye özeldir” dedi. Patara’ya mektup yazmak isteyenlerin, ‘sevdiklerine mektup yazar gibi’ yazmalarını istedi.

PTT şubelerinde özel zarf ve pul var

Kitapta yer alacak mektupların sahiplerine bilgi vereceklerini söyleyen Işık mektupların PTT şubelerinden temin edilebilecek, üzerinde antik kentin fotoğraflarının yer aldığı zarf ve pulla gönderebileceğinin de altını çizdi.