Pastörden ince mesaj: Kiliseden sonra evine de bayrak astı

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi krizin odağı haline gelen pastör Andrew Craig Brunson, İzmir’deki evinin balkonuna Türk bayrağı astı.

15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olarak gözaltına alınıp 9 Aralık 2016’da tutuklanan Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor. ABD-Türkiye ilişkilerinin krize girmesine neden olan pastör 25 Temmuz’da tahliye edilerek İzmir’de ev hapsine alınmış ancak bu uygulama ABD’yi tatmin etmemişti.

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Halen ev hapsinde bulunan Brunson’ın evinin balkonundaki güvenlik demirlerine Türk bayrağı asıldı. Bu hareket Brunson’ın halka yönelik bir iyi niyet mesajı olarak yorumlandı. Brunson’ın İzmir’de yönettiği kilisede de uzun süredir Türk bayrağı asılıydı.