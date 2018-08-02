Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Pastör yaptırımı’ doları yeni rekora taşıdı: 5.1 liraya dayandı

 

ABD ile gerginlik doları yaklaşık yüzde 1.5 artışla TL karşısında yeni rekor seviyeye taşıdı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından başlayan tedirginlikle gece 5 lira seviyesini geçen dolar kuru gün içinde de yükselişini sürdürdü.

Reklam

En düşük 4.9620 liraya inen dolar,  en yüksek 5.0933 lirayla yeni rekor seviyesini gördükten sonra öğle saatleri itibariyle itibarıyla 5.05-5.09 lira arasına oturdu.

En düşük 5.7873 ve en yüksek 5. 9256 lirayı gören avro 5.88-5.92 arasında inip çıktı.

Reklam

En düşük 6.5094 lira ve en yüksek 6. 6712 lirayı gören sterlin 6.65 civarında.

Borsa İstanbul ise yüzde 3’lük kayıp yaşadı.

SON HABERLER

Karşı gazetesi davası açıldı: 11 kişiye hapis istemi, beş kişiye yakalama kararı

Kapatılan Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı. 11 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ ve ‘terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama’ suçlarından 22.5 yıla kadar hapis isttemiyle dava açıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...