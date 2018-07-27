‘Pastör krizi’nde Yücel’den İnce’ye: Türkiye şantaj yapmaya çalışan bir çete devleti

Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, ABD’yle Türkiye arasındaki ‘pastör krizi’ için “Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük” diyen Muharrem İnce’ye “Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız” dedi.

İnce, ABD Başkanı Donald Trump’ın pastör Andrew Brunson üzerinden Türkiye’yi yaptırımla tehdidine ilişkin “Tek adam yönetimine sahip devletler, büyük devletler açısından tek adamın tehdit edilmesiyle, gerektiğinde müdahale edilmesiyle hizaya getirilecek devletler olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır” demişti.

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Yücel ise bugün Twitter’dan İnce’ye şöyle karşılık verdi: “Sayın İnce, bugünün Türkiye’si, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız.”

Sayın İnce, bugünün Türkiye’si, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız. https://t.co/XjO0NZk50e — Deniz Yücel (@Besser_Deniz) 27 Temmuz 2018

İki ülke arasındaki krizin aktörü ABD’li pastör Andre Brunson, İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

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Brunson’un serbest kalması gerektiğini düşünen ABD yönetimi karara tepki göstermiş, dün önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan pastörün serbest kalması gerektiği, aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Pastör davasında ne olmuştu?

İki ülke arasında krize neden olan Amerikalı pastör Andrew Brunson 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, 9 Aralık 2016’da da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.

Deniz Yücel davasında ne olmuştu?

Bakan Berat Albayrak’ın hacklenen maillerinin haberleştirilmesiyle iligili olarak 14 Şubat 2017’de gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanmıştı.

Alman hükümetinden ve kamuoyundan yoğun tepkilerin geldiği soruşturmada, yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında dört yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018’de Yücel’in tahliyesine karar vermişti.