‘Pastör krizi’nde Türkiye’den ABD’ye yanıt: Tehditkar dili kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi yaptırımla tehdidine ilişkin, “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz” dedi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamadaysa “Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz” dendi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Trump’ın Türkiye’yi yaptırımla tehdidine ilişkin, “ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Kalın şöyle devam etti: “FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. ABD, kendi çıkarlarına, müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir.”

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise “Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. ABD Türk yargısının kararına saygı duymak zorunda” dedi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da “Hiç kimse Türkiye’nin tehditlere boyun eğmesini beklemesin ve bir müttefik olarak ABD’nin bize karşı tehditlere başvurmaması gerekir” dedi.

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

Bugün önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Trump Twitter’dan şu açıklamayı yapmıştı: “Birleşik Devletler, harika bir Hristiyan, aile adamı ve harikulade bir insan olan pastör Andrew Brunson’ı uzun süredir hapsettikleri için Türkiye’ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacak. Büyük ızdırap çekiyor. Bu masum din adamı derhal serbest bırakılmalı!”

Trump’ın bu açıklamasından yaklaşık bir saat önce de Pence “Şayet Türkiye bu masum din adamını serbest bırakıp Amerika’ya göndermek için derhal adım atmazsa ABD Brunson serbest kalan dek Türkiye üzerinde ciddi yaptırımlar uygulayacak” diye tweet atmıştı.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.