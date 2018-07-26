‘Pastör krizi’nde ABD Senatosu da topa girdi: Türkiye’ye kredi kısıtlaması

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak iki partili yasa tasarısının komitede kabul edildiğini açıkladı.

Altı ABD’li senatör geçtiğimiz hafta ‘Türk hükümeti ABD vatandaşlarının tutukluluk haline son verene kadar’ uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye kredi vermesinin kısıtlanmasını öngören karar taslağı hazırlamıştı.

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Hamle, İzmir’de ‘FETÖ ve PKK’ya yardım’ ve ‘casusluk’ suçlamarıyla tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesinden sonra gelmişti.

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemiş, ardından 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

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It’s long past time for Turkey to let Pastor Brunson come home and end its harassment and arbitrary detention of all U.S. citizens and embassy staff. I look forward to #SFRC consideration of TIFIA: https://t.co/kccabRbLej. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 26 Temmuz 2018

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Corker, pastörün ev hapsine alınması kararının Senato için yeterli olmadığını belirterek, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak tasarının komitede kabul edildiğini açıkladı.

Dünya Bankası’na çağrı

Hem Cumhuriyetçi, hem Demokrat senatörlerin hazırladığı tasarıda Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yönetiminde bulunan Amerikalılar, bundan böyle insani amaçlılar hariç Türkiye’ye kredi verilmesine karşı çıkmaya çağrılıyor.

Tasarı metninde, bu kısıtlamanın Türkiye ‘(Çifte uyruklular ve Türkiye’deki ABD temsilciliklerinde çalışanlar dahil) Amerikan vatandaşlarının keyfi olarak tutuklanmasına veya hareket özgürlüğünden mahrum bırakılmasına son verene kadar’ sürdürülmesi isteniyor.