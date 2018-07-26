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‘Pastör krizi’: Türkiye’ye bir tehdit de Trump’tan

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ardından ABD Başkanı Donald Trump da ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

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Trump Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Birleşik Devletler, harika bir Hristiyan, aile adamı ve harikulade bir insan olan pastör Andrew Brunson’ı uzun süredir hapsettikleri için Türkiye’ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacak. Büyük ızdırap çekiyor. Bu masum din adamı derhal serbest bırakılmalı!”

Trump’ın bu açıklamasından yaklaşık bir saat önce de Pence “Şayet Türkiye bu masum din adamını serbest bırakıp Amerika’ya göndermek için derhal adım atmazsa ABD Brunson serbest kalan dek Türkiye üzerinde ciddi yaptırımlar uygulayacak” diye tweet atmıştı.

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Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp rahibin rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.

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