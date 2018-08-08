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‘Pastör krizi’ temasları: Ankara’dan giden heyet ABD bakan yardımcısıyla görüşecek

 

Washington’a giden dokuz kişilik Türk heyetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önel başkanlığında bir heyet, başta pastör Andrew Craig Brunson’ın tutukluluğu olmak üzere ikili sorunların çözümü için görüşmek amacıyla Washington’a gitti. Heyette Adalet, Hazine ve Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişi bulunuyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, heyetin gitmesinden önce ABD ile sorunların çözümü için ön mutabakat yapıldığı yönündeki haberleri yalanlarken “Eğer bir anlaşmaya varsaydık evinde olurdu” demişti.

Reuters’in haberine göre heyet Sullivan ile TSİ 18.00’de bir araya gelecek.

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