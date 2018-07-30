‘Pastör krizi’: Ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağına itiraz edildi

Ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson’un ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için itiraz dilekçesi verdi.
Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre, dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı: “Tahliye kararı ile telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alınmış ve müvekkil sanık cezaevi koşullarından kurtulmuştur. Bu bakımdan müvekkil sanık verilen kararı olumlu olarak karşılamaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen müvekkil sanık özgürlüğünü tam olarak kullanamamakta ve normal, rutin yaşamına dönememektedir. Daha da önemlisi inancını serbestçe yaşayamamakta ve dini görevlerini yerine getirememektedir.
Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil sanık aleyhine iddianamede belirtilen suçların işlediğine dair aleyhe yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla şahsi husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike yaratmaması olguları birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.”
Ne olmuştu?
15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.
Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.
Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.
Bunun üzerine tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın tamamen serbest bırakımasını isteyip aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atmıştı. Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak bir tasarıyı onaylamıştı.
Erdoğan şöyle yanıt vermişti: “Türkiye’deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye’ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız.”
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