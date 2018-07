ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

Pence konuyla ilgili Twitter’dan şu açıklamaları yaptı: “Amerika Birleşik Devletleri başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson’ı ŞİMDİ serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun. Şayet Türkiye bu masum din adamını serbest bırakıp Amerika’ya göndermek için derhal adım atmazsa ABD Brunson serbest kalan dek Türkiye üzerinde ciddi yaptırımlar uygulayacak. Geçen hafta açıkça söyledim, haftalardır Brunson’ın salıverilmesini için bıkıp usanmadan uğraşıyorum. Çok önce serbest bırakılmalıydı. Şu an ev hapsinde. Ancak tam olarak salıverilip ailesine, arkadaşlarına ve kilisesine kavuşana kadar durmayacağız.”

If Turkey does not take immediate action to free Pastor Andrew Brunson and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey until this innocent man of faith is free. pic.twitter.com/GM9WohpMRm

— Vice President Mike Pence (@VP) 26 Temmuz 2018