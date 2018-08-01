‘Pastör krizi’: ABD’den bakanlar Soylu ve Gül’e yaptırım kararı

ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü pastör (rahip) Andrew Brunson’ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

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Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Brunson’ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine alındı.

Konuyla ilgili açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders basın toplantısında yaptı.

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Yaptırımlarla iki bakanın başta ABD olmak üzere bazı ülkelere giriş ve çıkışları yasaklanacak. ABD’de bulunan mal varlıklarına el koyulabilecek. ABD’li kişi ve kurumların iki bakanla iş yapmasına da engel getirildi.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında iki bakanın Türkiye’de ciddi insan hakları ihlalleri uygulanmasından sorumlu oldukları savunuldu.

Maliye Bakanlığı, “İçişleri Bakanlığı’nın başındaki isim olarak Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı’nın başındaki isim olarak Abdülhamit Gül, ciddi insan haklarına karışan veya çalışanlarının ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı kurumların lideri olarak yaptırım kapsamına alınmıştır” denildi.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın tamamen serbest bırakımasını isteyip aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atmıştı. Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak bir tasarıyı onaylamıştı.

Erdoğan şöyle yanıt vermişti: “Türkiye’deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye’ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız.”

Buna karşılık Pence tehdidini yinelemişti.