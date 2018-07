Pastör krizi: ABD yaptırım tehdidini yineledi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı açıklamasını yineledi.

Pence Twitter’dan yayınladığı açıklamasında, “Bu hafta daha önce söylediğim – ABD başkanının da açıklığa kavuşturduğu – gibi pastör Andrew Brunson’ı ev hapsine almak doğrusu yeterli değil ve Amerika Birleşik Devletleri pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazır” dedi.

As I said earlier this week – and @POTUS has made clear – transferring Pastor Andrew Brunson to home arrest, it’s just not good enough. And the United States of America is prepared to bring sanctions against Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. pic.twitter.com/nEHmcPQkpk

— Vice President Mike Pence (@VP) 29 Temmuz 2018