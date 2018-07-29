Pastör krizi: ABD yaptırım tehdidini yineledi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı açıklamasını yineledi.

Pence Twitter’dan yayınladığı açıklamasında, “Bu hafta daha önce söylediğim – ABD başkanının da açıklığa kavuşturduğu – gibi pastör Andrew Brunson’ı ev hapsine almak doğrusu yeterli değil ve Amerika Birleşik Devletleri pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazır” dedi.

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As I said earlier this week – and @POTUS has made clear – transferring Pastor Andrew Brunson to home arrest, it’s just not good enough. And the United States of America is prepared to bring sanctions against Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. pic.twitter.com/nEHmcPQkpk — Vice President Mike Pence (@VP) 29 Temmuz 2018

Pence konuyla ilgili ilk açıklamasındaysa şunları demişti: “Amerika Birleşik Devletleri başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson’ı ŞİMDİ serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun. Şayet Türkiye bu masum din adamını serbest bırakıp Amerika’ya göndermek için derhal adım atmazsa ABD Brunson serbest kalan dek Türkiye üzerinde ciddi yaptırımlar uygulayacak. Geçen hafta açıkça söyledim, haftalardır Brunson’ın salıverilmesini için bıkıp usanmadan uğraşıyorum. Çok önce serbest bırakılmalıydı. Şu an ev hapsinde. Ancak tam olarak salıverilip ailesine, arkadaşlarına ve kilisesine kavuşana kadar durmayacağız.”

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın tamamen serbest bırakımasını isteyip aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atmıştı. Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak bir tasarıyı onaylamıştı.