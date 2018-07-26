Pastör Brunson’la ilgili karar avukatı dahi şaşırtmış: Trump ‘kritik rol’ oynadı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye’de tutuklu bulunan pastör Andrew Brunson’un ev hapsine alınmasına ilişkin “Mahkemenin kararı avukatlarını dahi şaşırttı” diye yazdı.

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li Brunson 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, FT’nin haberinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl, iadesi istenen Fethullah Gülen’e atıfla “Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin, bizde size onu (Brunson), yapalım yargıda şeyini size verelim” dediği hatırlatılarak, Amerikalı yetkililerin bu söylemi ‘rehin diplomasisi’ diye niteledidiği ve böyle bir takas ihtimalinin reddedildiği kaydedildi.

Diplomatlar ve yabancı yatırımcıların, ABD ile Türkiye arasındaki gerginliğin Türk ekonomisi için risk oluşturduğunu gördüğünü dile getiren FT, “Şimdi son gelişmenin taraflar arasında buzların büyük oranda erimesinin başlangıcı olmasını umuyor” diye devam etti.

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Brunson’ın Amerikalı avukatı Jay Sekulow’a göreyse ev hapsi kararı pastörün ABD’ye dönüşüne izin verilmesi öncesi atılmış ‘kritik önemde bir ilk adım.’

Haberde Sekulow’un ABD Başkanı Donald Trump’ın da avukatı olduğu, başkanın son gelişmede ‘kritik rol’ oynadığını söylediği vurgulandı.

FT’deki haberda şu ifadelere de yer verildi: “Bununla birlikte bazı uzmanlar temkinli olunması gerektiği görüşünde. Amerikan Kongresi’nin son dönemde gerek Sayın Brunson, gerek tutuklu diğer Amerikan vatandaşlarının ve konsolosluk personelinin durumu ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması konularında Ankara üzerinde baskıyı artırmaya yönelik adımlar attığını hatırlatıyorlar.”

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp rahibin rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.