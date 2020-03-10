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Yaramazlara biraz batar!

Pastör Brunson’ın hapis cezasının onanması istendi

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı pastör Andrew Brunson’a verilen hapis cezasının onanması talep edildi.

Brunson (Fotoğraf: DHA)

Brunson, İzmir’de ‘FETÖ’ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, ‘örgüte yardım’dan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Yargıtay başsavcılığının tebliğnamesi, dosyayla ilgili kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Darbe girişiminin ardından eşiyle birlikte gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 25 Temmuz 2018’de sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

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Brunson 12 Ekim 2018’de görülen duruşmada üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak yattığı süre göz önüne alınarak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılarak tahliye edilmişti. Pastör aynı gün ülkesine dönmüştü.

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