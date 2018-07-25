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Yaramazlara biraz batar!

Pastör Brunson’a ev hapsi ABD için ‘yeterli değil’: Dava hızlıca çözülmeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de tutuklu bulunan pastör Andrew Brunson’un ev hapsine alınmasına ilişkin “Geç verilen bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu yeterli değil” dedi.

Brunson (Fotoğraf: DHA)

Pompeo Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Brunson’a karşı güvenilir delil görmedik. Türk yetkililere bu davayı hızlıca, adil ve şeffaf bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye yazdı.

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İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan pastör, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp rahibin rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.

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Trump’ın talebinin ardından: ABD’li rahip Brunson ev hapsine alındı

 


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