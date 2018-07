Pastör Brunson’a ev hapsi ABD için ‘yeterli değil’: Dava hızlıca çözülmeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de tutuklu bulunan pastör Andrew Brunson’un ev hapsine alınmasına ilişkin “Geç verilen bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu yeterli değil” dedi.

Pompeo Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Brunson’a karşı güvenilir delil görmedik. Türk yetkililere bu davayı hızlıca, adil ve şeffaf bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye yazdı.

We welcome long overdue news that Pastor Brunson has been moved from prison to house arrest in #Turkey, but it is not enough. We have seen no credible evidence against Mr. Brunson, and call on Turkish authorities to resolve his case immediately in a transparent and fair manner. pic.twitter.com/So2A4hfinZ

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 25 Temmuz 2018