‘Pastör Brunson tedirgin’ diyen avukat: Dosyaya yeni gizli tanıklar ekleniyor

ABD’li pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson’ın ABD ile Türkiye arasındaki gerilimden ‘tedirgin olduğunu’ söyledi.

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

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Washington yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını oylayıp kabul etmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, avukat Halavurt, “Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. Cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor” dedi.

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Halavurt şöyle devam etti: “Kendisi tüm bu siyasi gelişmelerden tedirgin. Tabii ki Amerikan hükümetinin haklarını savunmasından memnun ancak olayda gerilim tırmandıkça o da rahatsızlık duyuyor Durumun öznesi durumunda kalıyor. Bu da onu tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Ama bir an önce ülkesine Amerika’ya dönmek istiyor.”

Aldığı bilgilere göre dosyaya yeni gizli tanıkların eklendiğini dile getiren Halavurt, 12 Ekim’deki duruşma için “Biz bu duruşmada yine adli kontrol kararlarının hem yurt dışına çıkış yasağı hem de ev hapsi kararının kaldırılmasını talep edeceğiz” diye konuştu.