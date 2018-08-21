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Yaramazlara biraz batar!

Brunson şimdi de komutan oldu: AKP’li vekile göre Irak’ın altınlarını yağmaladı

 

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tutukluluğu ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize dönüşen pastör Andrew Brunson’ın Irak işgali sırasında komutanlık yaptığını öne sürdü.

AKP’li Erdoğan, soldaki askerin pastör Brunson olduğunu iddia etti.

Sözcü’den Hanifi Kılıç’ın haberine göre Erdoğan, tutuklu bulunduğu cezaevinden ev hapsine çıkarılan Brunson hakkındaki iddiasını kişisel Twitter hesabından, fotoğraflar paylaşarak yaptı.

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Brunson’a ait olduğunu iddia ettiği ve ABD’nin Irak’ı işgali sırasında ülke hazinesinin yağmalanmasına ait fotoğraflar paylaşan Erdoğan, “Rahip olduğunu iddia ettikleri Brunson askerdir. Amerikanın Irak’ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı idi. Bu görüntüler de bu yağmalamanın fotoğrafları. Amerika için bu rahibin ne kadar önemli olması, ya konuşursa… ABD Irak’tan çaldıklarını ver” diye yazdı.


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