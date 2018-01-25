Pastane zinciri Mado’nun yüzde 42.7’si Katarlı şirkete satıldı

Pastane zinciri Mado’nun yüzde 42.7’si Katarlı Al Sraiya Holding Group’a satıldı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, iki kurum bu ortaklık için bir yıldan uzun bir süredir görüşme sürdürüyordu. Uzun süren görüşmeler geçtiğimiz hafta imza sürecine girdi ve anlaşma tamamlandı.

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Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO’yu Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.

Mado Genel Müdürü Gürol Çıragöz, “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi.