Pastane sahibine ‘cinsel saldırı’dan 18 ay hapis

İstanbul’un Şişli ilçesinde 15 Temmuz 2019’da bir pastane zincirinin şubesinde tezgahtar olarak çalışan Y.S.’yi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan işadamı Ş.Y.’ye, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ş.Y., mazeret sunarak gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Y.S. ‘müşteki” sıfatıyla salonda hazır bulundu.

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‘Bir kere olacak dedi’

Duruşmada, müşteki Y. S. şöyle konuştu: ” Sanık olay tarihinde yanıma geldi ve yanağımı tuttu başımı çevirdi. Beni öpmeye çalıştı. Ben elimle kendisine mani oldum. Bir kere olacak, dedi. Sonra beni bıraktı. Geriye doğru yürüdü. Bir kez daha yanaştı, belimden tutarak beni kendine doğru çekti. Yine kendisini sert bir şekilde itekledim, daha sonra uzaklaştı, aşağıya indiğimizde de elimden tuttu. Olaylardan sonra psikolojik olarak yıprandım, olay rüyalarıma giriyor. Şikayetçiyim.”

‘Müştekinin anlatımları kurgu’

Sanık avukatı savunmasında şunları söyledi: ”Müvekkilim olay günü olayın meydana geldiği iddia edilen yukarı kata çıkmamıştır, yukarıya çıkan merdivenlerde oturarak sigara içmiştir. Müştekinin anlatımları kurgudan ibarettir. İşlek bir caddede bulunan dükkanda söz konusu eylemler işlenemez. Bağırsaydı insanlar yardıma gelirdi, müvekkilimin beraatini talep ediyoruz.”

Mahkeme hakimi, sanık Ş.Y.’nin sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını belirterek üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Hakim, sanığın sabıkasız geçmişini takdiri indirim sebebi olarak kabul ederek cezayı iki yıl altı aya düşürdü.