‘Paslı kerpeten verdiler’: Piercing’le sınava alınmayan öğrenci güvenliğe dava açtı

İstanbul’da geçen hafta yapılan Dikey Geçis Sınavı’na (DGS) ağzındaki piercing’i nedeniyle girmesine izin verilmeyen öğrenci, güvenlik görevlisini mahkemeye verdi.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Beykent Üniversitesi iki yıllık ön lisans öğrencisi 23 yaşındaki Simge Çorbacı, dört yıllığa geçiş için 23 Temmuz’daki DGS sınavına girmek istedi.

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Ancak öğrenci, piercing’leri nedeniyle Ataşehir Dr. Nurettin-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gireceği sınava alınmadı. Öğrenci, kendisini sınava almayan görevli hakkında ‘görevini kötüye kullandığı’ gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘Bana kerpeten verdi’

Dilekçesinde 30-40 yaşlarındaki bir güvenlik görevlisinin kendisine metal eşyayla içeri giremeyeceğini söylediğini, göbeğindeki ve kulağındaki piercing’leri çıkardığını ancak ağzındakini çıkaramadığını aktaran Çorbacı şöyle devam etti: “Kendisinden yardım istediğimde bana kerpeten verdi ve ‘Ben kan göremem’ dedi. Paslı olduğu için kerpeteni ağzıma değdirmek istemedim. Bu nedenle beni sınava almadılar. Tutanak tutulsun istedik, ancak tutmadılar. Olayın en yakın tanığı annemdir. Kamera kayıtları ile olay tespit edilerek sınava girmeme engel olan güvenlik görevlisi hakkında yasal işlem yapılıp cezalandırılmasını istiyorum. Bir yıldır hazırlandığım sınava girmeme engel olan şüpheliden görevini kötüye kullanmasından dolayı şikayetçiyim.”

Öğrenci, işin peşini bırakmayacağını belirterek, iki yıllık fakülteden mezun olduktan sonra özel bir okulda çalışmaya başladığını, DGS’ye hazırlanabilmek için de şubat ayında çalıştığım okuldan ayrıldığını anlattı.

‘Başka aday alındı’

Çorbacı şöyle devam etti: “Gece gündüz demeden çalıştım. Hedefim, Marmara Üniversitesi ya da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde lisans eğitimi görmek ve öğrencilerimin karşısına yeniden çıkmaktı. Hayatımın şokunu sınav günü gözyaşları içinde yaşadım. Başka bir adayın piercing’iyle sınava alındığını görünce çok üzüldüm. Bizim geleceğimiz, sınav görevlilerin keyfi uygulamalarına emanet edilemez.”

Çorbacı, ÖSYM’de bir mektup yazdı: “Kapıda görevlinin aramasından geçerken göbeğimdeki piercing’i çıkarmamı söyledi. Çıkarmak için uğraşırken, ‘Üzerindeki uzun olsaydı geç derdim ama belin açık’ ifadesini kullandı.”

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki sınava gelen bir öğrenciyse burnundaki piercing nedeniyle önce sınava alınmadı, uzun uğraşlar sonucunda sınava girebildi.