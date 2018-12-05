Pasifik’te 7,5’lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu’nun güneydoğusunda yer alan Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’ne depremin meerkezi Tadine kentinin 168 kilometre doğusu.
Şiddetli deprem sonrası 5,9 ve 4,9, ve 5,7 şiddetinde artçı depremler meydana geldi.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, 10 kilometre derinlikte oluşan depremden sonra çevredeki adalar için tsunami uyarısı verdi.
Tsunami dalgalarının boyunun 1 ila 3 metre arasında değişebileceği bildirilirken, Fiji ve Vanuatu’ya da ulaşabileceği belirtildi.
Yeni Kaledonya, Pasifik’te ‘Ateş Çemberi’ olarak anılan deprem kuşağında yer alıyor.