Pasajda kedi ölüsü bulundu: Dört bacağı kesilmiş

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir pasajda dört bacağı kesilmiş halde kedi ölüsü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerindeki pasaja sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya giden işyeri sahipleri, koridordaki kediyi görünce durumu polise bildirdi.

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İnceleme yapan polis, koridorda kan izine rastlanmadığı için kedinin öldürüldükten sonra pasaja atıldığı ihtimali üzerinde durarak çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye aldı.

Duruma tepki gösteren dükkan sahipleri, “Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce. Allah’tan korkunuz yok mu? Günah, bunun vebali var” ifadelerini kullandı.

Samsun’da, kasım ayı sonunda, ‘Pamuk’ isimli köpeğin patileri kesilmiş, iki kişiye para cezası verilmişti.