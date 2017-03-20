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Yaramazlara biraz batar!

   
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Partisinin ‘Evet’ kararına uymayan BBP ilçe yönetimi istifa etti

 

Denizli’de Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Buldan ilçe yönetimi, referandumda partinin ‘Evet’ kararına uymayacaklarını belirterek görevinden istifa etti.

Yazılı bir açıklama yapan parti yönetimi, başkan Mehmet Gonca dahil altı kişinin istifa ettiğini duyurdu. Açıklamada “Parti genel merkezimizin referandumda evet kararını açıklamasından sonra bu şartlar altında görevimize devam etmemizin mümkün olamayacağını düşündük. Parti içinde huzursuzluk yaratmamak, alperen kardeşlerimizle aramızda bir husumet oluşmaması için bulunduğumuz görevlerden istifa ediyoruz. Ayrıca Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Buldan Temsilciliği’nin de kapatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BBP lideri Mustafa Destici “Parti mensubu arkadaşlarımın kurumsal kimlikleriyle parti kararına aykırı bir davranışta bulunmayacaklarını düşünüyorum, aksine davrananlar hakkında iç tüzük devreye girer ve herkes de sonucuna katlanır” demişti.

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