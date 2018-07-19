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Yaramazlara biraz batar!

Partide ‘değişim’ isteyen CHP’li Böke’den iddialara ret: Genel başkan adayı değilim

 

CHP İzmir Milletvekili ve ‘Gelecek için Biz’ oluşumunun öncülerinden Selin Sayek Böke, partide değişimin zorunlu olduğunu, ancak genel başkan adaylığını düşünmediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP’de genel başkan değişikliği için olağanüstü seçimli kurultay yapılması gerekiyor. Partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimler de delegelerden imza toplamaya başladı.

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‘Gelecek için Biz’ de olağanüstü kurultay için çağrı yapmış ve “24 Haziran CHP’nin siyasetsizliğinin eseri” demişti. Böke’nin olası bir kurultayda aday olacağı kulislerde konuşulan iddialardan biriydi.

Twitter’dan bir açıklama yapan Böke, partide değişimin artık zorunlu olduğunu söyledi.

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Böke şöyle devam etti: “CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız. Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur.”

CHP’li vekil, genel başkan adayı olmayacağını da ekledi.

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