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SPD lideri olan Schulz: Diplomasi kurallarını çiğneyemeyeceği Erdoğan’a anlatılsın

 

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri seçilen başbakan adayı Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandum toplantılarının engellenmesiyle başlayan krizde Almanya’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasını ‘küstahlık’ diye niteledi.

Fotoğraf: Reuters

Deutche Welle’nin aktardığında göre SPD’nin pazar günkü genel kurulunda bütün delegelerin oylarıyla parti genel başkanlığına seçilen Schulz, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Dost bir ülkenin cumhurbaşkanının bu ülkenin başbakanını bu şekilde aşağılaması küstahlıktır” dedi.

Alman lider, ‘NATO üyesi ve AB üye adayı bir ülkenin devlet başkanının uluslararası diplomasi kurallarını çiğneyemeyeceğinin Erdoğan’a anlatılması gerektiğini, ancak onun bir devlet başkanına yakışmayan tutumunu sürdürdüğünü” söyledi.

Türk hükümet üyelerinin Almanya’da referandum kampanyası düzenlemesine getirilen yasakları desteklediğini belirten Schulz, “Diplomatik dokunulmazlığını parti politikası yapmakta kullananlara Almanya’da yer yoktur” dedi.

‘Başkanlık sistemi gelirse AB ile müzakereler sona erer’

Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de ARD’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesi durumunda AB ile üyelik müzakerelerinin sona ereceği uyarısında bulundu.

Erdoğan’ın planlarını ‘meşru devlet darbesi’ olarak nitelendiren Röttgen, Türkiye’yi liberal demokrasiden uzaklaştıracak değişikliklerin AB’yle uyumlu olmadığını ifade etti.

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