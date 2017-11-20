Parti kurma hazırlığındaki Erbakan: Atatürk, yerli ve milli bir lider

‘Milli Görüş’ hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, parti kurma hazırlığında olduklarını belirterek, “Atatürk, yerli ve milli düşünceye sahip bir lider olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Erbakan’ın kuracağı yeni partiyle, Milli Görüş hareketinin temsilcisi Saadet Partisi’nde ‘AKP’nin desteğiyle’ kopma yaratacağına dair iddia kulislere yansımıştı.

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‘İstişareleri yürütüyoruz’

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan Erbakan, genel başkanı olduğu Erbakan Vakfı’nın dört yılda 71 il ve 480 ilçede teşkilatlandığını söyledi.

Erbakan şöyle devam etti: “Partileşmek için zamanlamayı iyi ayarlamak gerekiyor. 2019 seçimlerine yetişecek takvim de olabilir, 2023 seçimi de olabilir. Bunu biraz gelişmeler ve şartlar belirleyecek. Milli Görüş’ün temel taşları, İsmail Müftüoğlu, Arif Ersoy, Mehmet Bozgeyik, Ahmet Tekdal başta olmak üzere çok sayıda kişilerle bu istişareleri yürütüyoruz.”

Fatih Erbakan, “10 Kasım’da Atatürk sevgisinin arttığı bir süreç yaşandı. İktidardan gelen açıklamaları samimi buluyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Allah bilir. Erbakan hocamız ‘Atatürk yaşasaydı, milli görüşçü olurdu’ sözünü ilgi çekmek için söylemedi. Neden? Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte dışa bağlı olmadan, tam bağımsız bir ülke, millet olmamız için adımlar atmıştır. En önemlisi sanayi hamlesidir. Yerli ve milli düşünceye sahip bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Atatürk’ün ağır sanayi hamlesini Erbakan da 70’li yıllarda uygulamıştır. Milli görüş hareketi de tam bağımsız Türkiye istemektedir.”

‘Allah göstermesin, iflas noktasına gelinecek’

Ekonomik olarak Türkiye’nin sıkıntılı bir noktada olduğunu söyleyen Erbakan, “Devletin dış borcunu 65 milyar dolar artırdınız, kamunun iç borcunu 400 milyar lira artırdınız. Ne demek? 23 milyar ödeme yapıp, 175 milyar dolar borç yapmışsın. Bunun neresi başarı” diye konuştu.

Varlık Fonu’nu ‘iflastan önceki son durak’ sözleriyle tanımlayan Erbakan, sözlerini şöyle bitirdi: “Varlık Fonu’nu ipotek ettirip, borçlanıyorsun. Bu borcu ödeyemeyip, yeniden borç alacağım dediğin zaman ipotek ettirecek varlığın kalmayacak. Allah göstermesin, iflas noktasına gelinecek.”