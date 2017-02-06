Parti başkanı gibi: Erdoğan, referandum sürecinde televizyonda konuşma yapabilecek

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemine ilişkin kampanya sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dilerse radyo ve televizyonda propaganda konuşması yapabilecek.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’daki düzenlemeyle AKP’ye üç, CHP, HDP ve MHP’ye iki kez 10’ar dakikalık konuşma hakkı verilecek.

Konuşma hakkı sadece Meclis’te grubu olan partilere değil, aynı zamanda Erdoğan’a da sağlanacak. Erdoğan dilerse iki defa 10’ar dakikalık konuşma yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığına seçildiğinden bu yana ‘terleyen bir cumhurbaşkanı’ olacağını belirten Erdoğan, 7 Haziran seçimleri öncesi ‘tarafsızlık’ ilkesini bir kenara bırakarak mitingler düzenlemiş, ‘başkanlık sistemi’ kampanyası yürütmüştü.

‘Düzenleme değiştirilmeli’

Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, durumun cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kanun gereği cumhurbaşkanı siyasi aktör olarak propaganda süresince bir siyasi parti gibi davranacak. Hem AK Parti genel başkanı başbakan hem de cumhurbaşkanı üstelik devlet imkânlarıyla propaganda yapacaklar. Halk oylamasına ilişkin bu düzenlemenin değiştirilmesi gerekmektir. Çünkü şu andaki mevzuata göre cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. Şu andaki mevzuata göre bir siyasi parti lehine hareket ettiği anda adil ve eşit koşulda bir seçimden söz edilmesi mümkün değildir.”

Diğer partiler başvuru yapabilecek

YSK seçime katılma yeterliliği bulunan parti sayısını dokuz olarak belirlese de radyo ve televizyonda konuşma hakkını sadece Meclis’te grubu olan partilere verdi.

Diğer partiler YSK’nın belirlediği tarihe kadar konuşma başvurusunda bulunabilecek. Partilerin yayın zaman ve sıraları YSK’da kura sonucu belirlenecek.