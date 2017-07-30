Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Part Time Hero’ yazılı tişört giydiği için gözaltına alınan üniversiteli serbest

Share24
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 24

 

‘Hero’ tişörtü gözaltıları sürüyor. Çanakkale’de ‘Part Time Hero’ tişörtü giydiği gerekçesiyle gözaltın alınan üniversiteli serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Çalışmak için Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyüne giden üniversite öğrencisi U.A., üzerinde ‘Part Time Hero’ yazılı tişörtle görülmesinin ardından jandarmaya ihbar edildi.

Reklam

U.A., Lapseki Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Öğrenci, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Darbe sanığına ‘Hero’ tişörtünü kardeşi göndermiş

Bu sefer Trabzon: ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

Adana’da ‘Hero’dan üç gözaltı

Eskişehir’de ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi ihbar üzerine gözaltına alındı

Bu kez Çanakkale: ‘Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltında

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen çift gözaltında: Yasak olduğunu bilmiyorduk

Ankara Üniversitesi’nde ‘Hero’ tişörtüyle sınava giren öğrenci: Cezaevini merak ettim

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson ‘örgüt propagandası’ndan tutuklandı

Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı

Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson gözaltına alındı

Bir günde dört kişiye ‘Hero’ gözaltısı

‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı

Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

CHP’den ‘Hero’ya karşı tek tip kıyafete itiraz: Çağdışı yöntemleri kabul etmeyiz

Emniyet ‘Yasak’ dedi: Bilecik’te ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisine gözaltı

15 Temmuz anması | Erdoğan: FETÖ’cüler mahkemeye tek tip elbiseyle çıksın

Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi

Bakanlıktan ‘Hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak

Erdoğan’a suikast davası sanığı: ‘Hero’ tişörtünü bana cezaevi verdi

‘Erdoğan’a suikast’ davası: ‘Hero’ yazılı tişörtlü sanık, darağacı, urgan…


Share24
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 24

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...