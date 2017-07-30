‘Part Time Hero’ yazılı tişört giydiği için gözaltına alınan üniversiteli serbest

‘Hero’ tişörtü gözaltıları sürüyor. Çanakkale’de ‘Part Time Hero’ tişörtü giydiği gerekçesiyle gözaltın alınan üniversiteli serbest bırakıldı.
Çalışmak için Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyüne giden üniversite öğrencisi U.A., üzerinde ‘Part Time Hero’ yazılı tişörtle görülmesinin ardından jandarmaya ihbar edildi.
U.A., Lapseki Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Öğrenci, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.