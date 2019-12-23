‘Parsel parsel’ inceleme: Ankara’da 10 milyar liralık rant 10 kişiye gitmiş

Ankara büyükşehir belediyesinin (ABB) CHP’li meclis üyesi Ertan Işık, şehirde 10 kişinin elde ettiği imar rantının 10 milyar lirayı geçtiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABB ile ATO eski başkanı Sinan Aygün arasında ‘Togo Kuleleri’ inşaatının mühürlenmesiyle ortaya çıkan anlaşmazlık sonrası, kentteki rant tartışmaları gündeme oturmuştu.

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CHP’li yetkililer, önceki belediye başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan çok sayıda plan değişikliği ve yoğunluk artışıyla ‘FETÖ’den isimlere rant sağlandığını belirtmiş, bu kişilerden bazılarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde ülkeyi terk ederken binalarını başka kişilere sattığını öne sürmüştü.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen döneme ait gündeme getirilen ‘imar rantları’yla ilgili kapsamlı araştırma yapılması için 10 müfettiş görevlendirmişti.

’10 isme ulaşıldı’

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Işık, uzmanların incelemeleri sonucu 10 isme ulaşıldığını, bunlardan ikisininin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına çıkan Rahmi Bıyık ile ortağı Ömer Akgül olduğunu ifade etti.

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Işık şöyle konuştu: “Ankara’nın rantını ilk belirlemelere göre elde eden 10 kişi var. Kazançları da kaba taslak 10 milyar lirayı geçiyor. Yapılanlar karşısında insanın aklı, hayali duruyor. Vicdanları sızlamadan, 100 dairelik yer, 2 bin daireye çıkarılmış. İşin garibi bu rantlardan belediyenin kasasına bir kuruş girmiyor. Bu işlere giren FETÖ’cülerin bir kısmı firarda. Bir kısmı gitmeden önce, mallarını başka kişilerin üzerine yapıp ortakları olmuş. Bunun somut belgeleri çıkıyor. Yıllarca imar rantından en çok FETÖ’cüler yararlandı. Halen yurt dışında olan Doğukan Planlama’nın sahibi Rahmi Bıyık, aynı zamanda kaçak Ömer Akgül’ün ortağı. Çukurambar’daki yüksek katlı yerlerde en büyük rantı sağladılar.”

‘Her türlü iftirayla karşı karşıya geliriz’

Işık şöyle devam etti: “Rant ve bu rantı elde edenlerin değişik bağlantıları var. Sağlıklı soruşturmalarla, bu kişilerin tutunacak dalları yok. Bizler en azından dilsiz şeytan olmayalım, gerçekleri ortaya koyalım, elimizden geleni yapalım. El attığımızda, her türlü iftiralarla da karşı karşıya geleceğimizi tahmin ediyoruz.”