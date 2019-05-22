‘Parsel parsel’ dosyası açıldı: Gökçek dönemi için belediyeden ilk suç duyurusu

Ankara belediyesine bağlı Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. (ANFA), eski başkan Melih Gökçek döneminde görev yapan şirket yöneticileri hakkında yolsuzluk gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’ın başbakan yardımcılığı döneminde Gökçek’e yönelik kamuoyu önünde yaptığı “Ankara’yı parsel parsel sattı” cümlesiyla simgeleşen suçlaması hakkında yasal işlem yapılmaması hala siyasetin tartışma konularından biri.

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İlk hamle belediyenin şirketi ANFA’dan geldi.

Cumhuriyet’in haberine göre ANFA avukatları eski Refah Partili milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan’a ANFA tarafından kiralanan 20 dönümlük araziyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede şu bilgilere yer verildi:

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Hasan Hüseyin Ceylan, Altındağ ilçesindeki Karacaören Mahallesi’ndeki 20 dönümlük boş araziyi ANFA Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi’ne 10 yıllığına kiraladı.

ANFA, “Fidanlık malzemelerinin deposu olarak kullanacağız” diye kiraladığı arazide hiçbir işlem yapmadı. Ancak ANFA kullanılmayan arazi için Hasan Hüseyin Ceylan’a 2015’te 240 bin lira, 2016’da 249 bin 120 lira ve 2017’de 289 bin 323 lira ödedi.

Gökçek’in belediye başkanlığından 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telkiniyle istifa ettirilmesinin ardından Hasan Hüseyin Ceylan’ın sözleşme gereği daha yedi yıllık bir süresi varken ANFA’ya sözleşmeyi karşılıklı feshetmeyi önerdi. Sözleşme iki tarafın mutabakatıyla feshedildi.

Müfettişlerin söz konusu kiralama işlemi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında rapor yazmasının ardından ANFA’nın avukatları, dönemin ANFA genel müdürü Ramazan Arslan, yardımcısı Mesut Yaman, işletmeler müdürü Muhammed Akgün ve Hasan Hüseyin Ceylan’la birlikte Ceylan’ın ANFA’da tesisler müdürü olarak görev yapan yeğeni Enes Erçoban hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuz ticareti ve azmettirme suçlarından işlem yapılması talep edildi.