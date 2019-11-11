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Yaramazlara biraz batar!

Parmak izinden eroin kullanılıp kullanılmadığını tespit eden test geliştirildi

Britanya’daki Surrey Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, bir kişinin parmak izinden eroin kullanıp kullanmadığını, kullanmasa da uyuşturucu maddeye temas edip etmediğini ortaya çıkaran test geliştirdi.

Fotoğraf: standardmedia.co.ke

Gelişmiş teknoloji kullanılarak tasarlanan testin, parmak izi alınan kişi elini yıkamış olsa da başarılı sonuç verdiği, polise uyuşturucu kaçakçıları ve kullanıcılarını tespit etme konusunda kolaylık sağlayabileceği, ayrıca bağımlıların tedavilerinin takibinde kullanılabileceği belirtildi.

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Bilim insanları, testin, sadece parmak izi alınan kişinin eroin kullanıp kullanmadığını değil, kullanan veya satan bir kişiyle el sıkışıp sıkışmadığını da ortaya çıkaracağını söyledi.

Tedavi görmek için kliniklere başvuran, son 24 saat içinde eroin kullanan 10 kişinin parmak izi alındı. Bu kişilerin parmak izi alınmadan önce ellerini sabunlu suyla yıkamaları istendi. Daha sonra eldiven takmaları söylendi ve elleri terledikten sonra parmak izi alındı.

Uyuşturucu kullanmayan 50 gönüllüden de aynı aşamalardan geçilerek parmak izi alındı. İki grubun parmak izleri karşılaştırıldı ve test geliştirildi.

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Araştırma ekibinden Dr Melanie Bailey, “Bu testin toplumumuzun daha güvenli hale gelmesine katkısı olacağını ve bağımlılık nedeniyle yardıma ihtiyacın olanlara destek olmayı kolaylaştıracağını düşünüyoruz” dedi.

Bailey, testin bağımlılık tedavileri görenlerin eroin kullanıp kullanmadığını ölçmeye yarayacağının da altını çizdi.

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