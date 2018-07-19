Parke taşıyla saldırıya uğrayan doktor: Meslektaşımı tehdit ediyordu, araya girdim

Şanlıurfa’da ateşi çıkan çocuklar ilgilenmedi iddiasıyla saldırıya uğrayan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, yoğun bakımdan çıktı.

Yalçın, saldırganın başka bir doktoru tehdit ettiğini görünce araya girdiğini belirterek, “Bu nasıl bir zihniyettir ki, şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz” dedi.

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Abdulkadir Keskinli adlı kişi, dün akşam çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürmüştü. Keskinli, burada çocuğun ateşinin düşmemesi sonrası kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın’ı başına parke taşıyla vurarak yaralamıştı.

Keskinli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ifadesinde pişmanlık duymadığını söylemişti.

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Doktor Yalçın, 36 saat kaldığı yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Servise alınan doktorun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Başında 10 ile 13 santimetre uzunluğunda kesikler bulunan Yalçın, yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi.

‘Büyük bölümü kafamda parçalandı’

Şanlıurfa’da beş yıldır görev yaptığını ifade eden doktor, şimdiye kadar hasta yakınları tarafından böyle bir şiddette maruz kalmadığını belirterek şöyle konuştu: “Olay günü yenidoğan ünitesinde nöbetçiydim. Çocuk servisinin acil bölümünde nöbet tutan arkadaşımızı görmek ve beraber hava almak için dışarı çıktık. Hastane bahçesinde durduğumuz sırada bir hasta yakınının acil serviste nöbetçi olan doktor arkadaşımızı tehdit ettiğini gördüm ve araya girdim. Daha sonra hasta yakınına doktora hakaret etme hakkı olmadığını söyledim. Bunun üzerine hasta yakını benimle tartışmaya ve hakaret etmeye başladı. Daha sonra arkasını döndü gitti ve ardından parke taşını kafama doğru fırlattı. Kendimi savunmaya çalıştım ama parke taşının bir kısmı elime geldi, büyük bölümü ise kafamda parçalandı. Sonra ikinci parke taşını aldı ve onu da kafama vurdu. Daha sonra arkadaşlarım beni acile götürerek müdahalemi yaptılar. Bu süreçte yanımda olan sağlık bakanıyla bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Yalçın, “Bu nasıl bir zihniyettir ki şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz. Bu çok acı bir durumdur. Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyorum” dedi.

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