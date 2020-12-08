Parka doğru ateş açan kişiye altı ay 22 gün hapis

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde parka doğru pompalı tüfekle ateş açan Görkem Sertaç Göçmen’e altı ay 22 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Göçmen, 6 Eylül 2017’de kız arkadaşıyla tartıştığı sırada, Ataköy’deki parka kendilerine bakan kafe işletmecisi ve çalışanlarla kavga etmiş, darp edilmesinin ardından parkın hemen yanında bulunan evinden parka doğru pompalı tüfekle ateş açmıştı.

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Olayda bir kişi yaralanırken, Göçmen önce para cezasına çarptırılmış, ardından karar bozularak yeniden iddianame hazırlanmıştı.

Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı Aynur Göçmen mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Göçmen’in işletmeci Ali Arif Özet’e yönelik ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme‘ suçunu işlediğine karar vererek sanığın dört ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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Eylemin silahlı yapıldığını ifade eden hakim, cezada artırım uygulayarak sanığın altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da ifade eden mahkeme, cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen’in dört ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık lehine yorum

Göçmen ile Özet arasındaki tartışma sonrasında sabit görülen suçu işlediğinin anlaşıldığını ifade eden mahkeme, ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemediğini belirterek durumu sanık lehine yorumladı.

Mahkeme bu yorumlamayla, cezada indirim uygulayarak, Göçmen’e üç ay 11 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme aynı gerekçelerle indirim ve artırım uygulayarak bir diğer müşteki Emre Peker’e yönelik eylemi nedeniyle de aynı suçtan Göçmen’in üç ay 11 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Böylece sanık Göçmen toplamda altı ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmış oldu.

Yayaların üzerine sürmüştü

Göçmen, yine aynı ilçedeki İstanbul Caddesi’nde 2 Ekim 2018’de aracında kız arkadaşını darp etmiş, çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracıyla kaldırıma çıkararak yayaları yaralamıştı.

Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Göçmen, 3 Ekim 2018’de tutuklanmış, 6 Ocak 2020’de tahliye edilmişti. Davada dokuz yıl üç ay hapis cezası verilmişti.