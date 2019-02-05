Park yeri kavgasında sürücüyü defalarca bıçaklayan değnekçiye beş yıl hapis cezası

İstanbul’un Beykoz ilçesinde tartıştığı araç sürücüsünü defalarca bıçaklayan değnekçi beş yıl hapis cezası aldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay geçen 2 Mayıs’ta meydana gelmişti. Bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet Ali Sadıkoğlu, otopark yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü defalarca bıçaklamıştı.

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Aktürk kaçarak bir döviz bürosuna sığınmasına rağmen değnekçi peşini bırakmamış, saldırı burada da sürmüştü.

Saldırıdan sonra kaçan Sadıkoğlu, 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmış ancak ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından dokuz yıl altı aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmiş, ikinci celsedeyse adli kontrol kararı verilmişti.

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Beykoz 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmasına devam edilen Sadıkoğlu, ‘haksız tahrik altında silahla kasten yaralama’ suçundan beş yıl altı ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.